Wirtschaft Geringster Anstieg der Erzeugerpreise seit Anfang 2021

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise in Deutschland steigen immer langsamer. Im Mai 2023 wurde mit einem Plus von 1,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat der geringste Anstieg seit Januar 2021 verzeichnet, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Im April hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr noch bei +4,1 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat sanken die Erzeugerpreise im Mai 2023 um 1,4 Prozent. Hauptverantwortlich für den Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise im Vorjahresvergleich waren im Mai 2023 die Preisentwicklungen bei den Investitionsgütern und Verbrauchsgütern: Die Preise für Investitionsgüter stiegen um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, insbesondere verursacht durch die Preissteigerungen für Maschinen (+8,2 Prozent gegenüber Mai 2022) sowie Kraftwagen und Kraftwagenteile (+5,6 Prozent gegenüber Mai 2022).