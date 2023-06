Cruz Battery Metals durchteuft die Ziel-Lithiumformation Siebert im Rahmen des Phase-4-Bohrprogramms auf dem Lithiumprojekt Solar in Nevada

20. Juni 2023 / IRW-Press / - Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) FWB: A3CWU7 („Cruz“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Phase-4-Bohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Solar in Nevada abgeschlossen hat. Das Projekt Solar erstreckt sich über eine Grundfläche von 8.135 Acres direkt neben dem von American Lithium Corp. (AMLI - Nasdaq, LI - TSX.v) bearbeiteten Projekt TLC (siehe Karte unten). Im Rahmen des Phase-4-Bohrprogramms auf dem Lithiumprojekt Solar wurden vier Bohrlöcher mit Umkehrspülung (Reverse Circulation/RC) absolviert. Zwei Bohrlöcher, Solar-11 und Solar-13, wurden im östlichen Teil des Lithiumprojekts Solar erfolgreich niedergebracht, während Solar-12 aus technischen Gründen verloren ging. Solar-13, das am weitesten nördlich gelegene RC-Bohrloch, durchteufte einen 375 Fuß mächtigen Tonabschnitt innerhalb der Siebert-Formation. Das RC-Bohrloch Solar-10, das südlichste Bohrloch von Cruz, das sich unmittelbar nördlich der Grenze mit den Konzessionen von American Lithium befindet, durchschnitt möglicherweise lithiumhaltigen Ton auf 400 Fuß innerhalb der Siebert-Formation. Die Proben aus dem Phase-4-Bohrprogramm wurden an die Einrichtung von ALS in Reno überstellt; die Ergebnisse werden in vier bis acht Wochen erwartet.

Frank Bain, seines Zeichens Projektgeologe vor Ort, qualifizierter Sachverständiger und Director von Cruz Battery Metals, erklärt: „Das RC-Bohrloch Solar-13 ist insofern von großer Bedeutung, als es mächtige Abschnitte mit möglicherweise lithiumhaltigem Ton weiter nach Osten und Norden der Phase-1-Bohrungen bei Solar erweitert hat, die weiterhin Richtung Norden offen sind. Das Bohrloch Solar-10 hat das Potenzial, die bekannte Mineralisierung weiter nach Süden unweit der Grenze mit den Konzessionen von American Lithium auszudehnen.“

Das Lithiumprojekt Solar grenzt direkt an das TLC-Projekt von American Lithium Corp. (AMLI - Nasdaq, LI - TSX.v). Am 17. Januar 2023 veröffentlichte American Lithium Corp. im Rahmen eines unabhängigen, gemäß National Instrument 43-101 konformen Fachberichts mit dem Titel „Technical Report TLC Property“, der von der Firma Stantec Consulting Ltd. erstellt wurde, eine Ressourcenschätzung für das Lithium-Tonstein-Projekt TLC, welche 8,83 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) in der Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen sowie 1,86 Millionen Tonnen LCÄ in der Kategorie der vermuteten Ressourcen enthielt. Die Unternehmensführung von Cruz weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.