JPMORGAN stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Anlegerstimmung für die europäischen Spirituosenaktien entspreche den jüngsten Branchendaten, die eine weiterhin uneinheitliche Entwicklung des US-Marktes signalisierten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Pernod Ricard ist sie angesichts der anhaltenden Kursverluste, die zu einem defensiveren Ausblick auf 2024 führen könnten, vorsichtiger./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 15:09 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 200,2EUR gehandelt.