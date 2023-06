Wirtschaft Dax startet schwach - Covestro hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstagmorgen schwach in den Handelstag gestartet. Gegen 9:35 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.160 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Deutliche Verluste gab es am Morgen bei den Aktien von Covestro, auch BASF und Sartorius waren unter anderem im roten Bereich. Nach dem US-Feiertag am Vortag komme erst am Dienstag "richtiger Schwung in die Handelswoche", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners das Börsengeschehen. Der Montag sei ein Tag zum Durchatmen gewesen.