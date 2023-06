BERLIN (dpa-AFX) - Bei den Regierungskonsultationen mit China an diesem Dienstag setzt Deutschland aus Sicht von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nicht auf Konfrontation, will aber Grenzen aufzeigen. Es werde "in letzter Zeit auch teilweise in Deutschland bis hinein in die Bundesregierung" gesehen, "dass man nicht mit einer verbalen Konfrontation weiterkommt, sondern dass man sich abstimmen muss", sagte Mützenich am Dienstag im Deutschlandfunk. Dabei gehe es etwa um Fragen der Klimapolitik oder Rüstungskontrolle.

Es sei wichtig, etwa bei Themen wie der chinesischen Initiative der "Neuen Seidenstraße", einem von China aufgebauten weltweiten Handelsnetz, auf Zusammenarbeit zu setzen. "Da kommt ja auch China an seine Grenzen", sagte der SPD-Politiker. Hier gebe es Synergieeffekte. Auch bei der Klimapolitik sah Mützenich Chancen auf eine Abstimmung. "Die Klimapolitik ist ganz existenziell für die Welt. Und da habe ich schon den Eindruck, dass China auch in den letzten Monaten ihren Beitrag mit dazu liefern wollte, dass dies funktioniert", betonte er.