Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse ist das Risiko für den Goldpreis (ISIN: XC0009655157) deutlich gestiegen. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Von Mitte März bis Anfang Mai befand sich der Goldpreis in einer weiteren Aufwärtstrendphase, die den Kurs über das bisherige Allzeithoch auf die neue Rekordmarke von 2.079 USD antrieb. Seither wird der Anstieg korrigiert. Nach einer ersten Abwärtswelle, die bei 1.931 USD gestoppt wurde, entwickelte sich eine schmale Seitwärtsphase am unteren Ende der Korrektur. Aus dieser droht der Kurs des Edelmetalls nach dem schwachen Verlauf in dieser Woche nach unten zu fallen.