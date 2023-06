EZVIZ gewinnt den "Best of the Best Award von Red Dot" und feiert herausragendes Design mit seinem innovativen Smart Home System

HOOFDDORP, Niederlande, 20. Juni 2023 /PRNewswire/ -- EZVIZ, ein weltweit führender Smart-Home-Pionier, freut sich, den prestigeträchtigen Red Dot Best of the Best Award 2023 mit seinem neuesten Design nach Hause zu bringen – ein bahnbrechendes Smart-Home-System-Kit namens "Ultimate Smart Home System Kit". Mit diesem Sieger-Produkt erhält EZVIZ den geschätzten Red Dot Award zum allerersten Mal. Dadurch wird das Engagement des Unternehmens bekräftigt, die Smart-Home-Branche mit neuen Designideen zu erfrischen und eine neue Ära des vernetzten Lebens zu inspirieren, die Benutzerfreundlichkeit, Bequemlichkeit und Energieeffizienz priorisiert.

Dieser Top-Design-Preis demonstriert die Führungsposition von EZVIZ in der Produktästhetik für unkomplizierte und vernetzte intelligente Smart Homes, die den Menschen in den Mittelpunkt setzt.

Der Red Dot Award, der gemeinhin als eine der renommiertesten Designauszeichnungen der Welt gilt, setzt strenge Standards für die Bewertung von Produkten, die ein Beispiel für außergewöhnliche Designqualität sind. Dieser "Best of the Best Award" wird nur an wenige ausgewählte Produkte vergeben, welche die Grenzen von Innovation, Funktionalität und Ästhetik wirklich verschieben.

Das Gewinnerkit, welches das neueste Werk desE ZVIZ Industrial Design Teams ist, definiert die Ästhetik von Smart Homes neu und verbindet fortschrittliche Technologie, Benutzerfreundlichkeit und Datensicherheit. Das Kit wurde gut durchdacht entwickelt, um die "Infrastruktur" eines sicheren und komfortablen Smart Homes aufzubauen. Es enthält den A8 Central Hub, das SP12 Smart Display sowie die SW8 Control Panels und TS1 Home Cameras. Der A8 Hub fungiert als zentrale Steuereinheit und ermöglicht einen nahtlosen Betrieb und eine Fernverwaltung aller Geräte. Noch wichtiger ist, dass der Hub die Skalierbarkeit gewährleistet und das Hinzufügen kompatibler Geräte für ein unbegrenztes Ökosystems des Zuhauses mit zahlreichen Geräten ermöglicht.

Das Unternehmen versteht die Datensicherheit als entscheidenden Faktor für ein vertrauenswürdiges Smart-Home-System und priorisiert daher auch den Datenschutz in seinen Designs. Beispielsweise verwendet das Kit neben der strengen Datenverschlüsselung auch ein LAN-Netzwerk anstelle von WLAN, um alle Geräte zu betreiben. Sein schlankes, minimalistisches Design verbindet auf elegante Weise Form und Funktion und sorgt für ein reibungsloses Benutzererlebnis. Benutzer können Geräte mühelos über die intuitiven Panels zu Hause oder über die EZVIZ-App per Fernzugriff steuern.

"Wir sind stolz darauf, den Red Dot Best of the Best Award 2023 entgegenzunehmen", verkündete Weike Zhu, Leiter in des Designs bei EZVIZ Industrial Design Department. "Obwohl das Kit noch nicht auf dem Markt erhältlich ist, hat der Gewinn des Red Dot Awards mit unserer Designidee und unseren Produktmustern unsere Zuversicht gestärkt, es bald allen Smart-Home-Liebhabern auf der ganzen Welt anbieten zu können."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2102906/Best_of_Best_Award_3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ezviz-gewinnt-den-best-of-the-best-award-von-red-dot-und-feiert-herausragendes-design-mit-seinem-innovativen-smart-home-system-301854892.html