China hat heute Nacht zwei wichtige Zinssätze gesenkt - aber der Schritt fiel kleiner aus als erwartet, daher starten Dax und US-Futures zunächst einmal tiefer. Marktbeobachter sagen, angesichts der Schwäche der chineisschen Wirtschaft sei der Zins-Schritt nicht ausreichend - in der letzten Wochen hatten China-Stimulus-Hoffnungen dazu beigetragen, dass die US-Indizes ihre beste Woche seit Monaten erlebten und der Dax ein Allzeithoch erreichen konnte. Wie geht es nach dem großen Verfall an der Wall Street weiter? Neben der euphorischen Stimmung ist nun auch die Positionierung der Marktteilnehmer extrem, nachem der Nasdaq seinen bisher besten Jahresstart in seiner Geschichte absolviert hat. Damit läuft eine Wette zwischen Aktienmärkten un Anleihemärkten - letztere preisen eine Rezession ein, die Aktienmärkte erwarten schlimmstenfalls ein soft landing. Im Fokus in dieser Woche die Aussagen von Fed-Chef Powell am Mittwoch..

Hinweise aus Video:

Das Video "China enttäuscht mit Zinssenkung, Dax schwächer!" sehen Sie hier..