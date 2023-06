Südtiroler Erfolgsgeschichte - Großes Ehrenzeichen für Erich Falkensteiner

Wien (ots) - Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvorsitzender der Falkensteiner

Michaeler Tourism Group und Gründer der Falkensteiner Hotels & Residences wurde

vergangene Woche für sein Engagement und seine Leistungen um die österreichische

Tourismusbranche ausgezeichnet. In feierlichem Rahmen verlieh ihm die

österreichische Staatssekretärin für Tourismus, Susanne Kraus-Winkler, das große

Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.



Das kleine Gästehaus in Ehrenburg in Südtirol ist vor 66 Jahren der Beginn der

Unternehmensgeschichte von Falkensteiner und bis heute das Stammhaus der

Familie. Und es ist auch der Geburtsort von Erich Falkensteiner, der hier am 29.

März 1958 zur Welt kommt. Nach dem frühen Tod seines Vaters bricht er seine

Ausbildung ab und übernimmt die Leitung des Unternehmens. Zusammen mit seinem

Bruder Erich Falkensteiner und Otmar Michaeler entwickelt er das Unternehmen vom

kleinen Gästehaus in Südtirol zur Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG),

einer 360° Tourismusgruppe mit Sitz in Österreich. Heute ist Falkensteiner zudem

die beliebteste Tourismusmarke der Österreicher_innen. Für diese Leistung wurde

Erich Falkensteiner in Anwesenheit von Freunden, Familie und Wegbegleitern am

vergangenen Donnerstag ausgezeichnet.