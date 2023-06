DXC Technology kündigt Partnerschaft mit Scuderia Ferrari an (FOTO)

Böblingen (ots) - DXC Technology (NYSE: DXC), ein führendes, weltweit tätiges

Fortune-500-Technologieunternehmen, gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung

mit Scuderia Ferrari, der Rennsportabteilung von Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE),

bekannt. Das Projekt hat eine mehrjährige Laufzeit und beinhaltet die

Verpflichtung, modernste digitale Lösungen für die Automobilindustrie zu

entwickeln. Dazu zählt beispielsweise, die Performance und das Fahrerlebnis der

Rennwagen zu verbessern.



DXC entwickelt zu diesem Zweck maßgeschneiderte End-to-End-Technologie für die

Automobilindustrie. DXC arbeitet dabei gemeinsam mit Ferrari daran, digitale

Automotive-Lösungen zu vereinheitlichen und zu skalieren. Dieser Weg macht eine

langfristige Software-Strategie möglich, die ab 2024 in den Ferrari-Sportwagen

eingesetzt werden kann.





Neue Formel-1-Technologie entwickelnGemeinsam mit Scuderia Ferrari wird DXC die neuesten Technologien einsetzen, diesich in der Formel 1 bereits bewährt haben und mit den modernstenMensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) zusammenbringen. Das DXC-Logo erscheintzudem seit dem Formel-1-Grand-Prix von Miami am 5. Mai 2023 auf demCockpitschutz der Formel-1-Autos von Scuderia Ferrari sowie auf den Rennanzügen,Helmen und anderen Kleidungsstücken der Fahrer.Technologische Zukunft von Ferrari begleiten"Wir arbeiten mit Ferrari bereits seit mehreren Jahren an deren grundlegenderInfrastruktur und sind stolz darauf, das Unternehmen in unserer Partnerschaftkünftig zusätzlich auf dem Weg in die technologische Zukunft zu begleiten", soMichael Corcoran, Global Lead, DXC Analytics & Engineering. "Wir werden lautunserer Vereinbarung innovative Technologien entwickeln, mit der dieInformations-Kapazitäten des Fahrzeugs ausgebaut werden und das Fahrerlebnisinsgesamt für alle verbessert wird."Softwaredefinierte Fahrzeuge werden wichtigerDXC hat erkannt, dass die Entwicklung von Automobilsoftware mit dem Wechsel zusoftwaredefinierten Fahrzeugen immer wichtiger wird. Das Fahrerlebnis im Autowird damit verbessert und die Fahrer mit dem Automobilhersteller verbunden. DXCarbeitet in Partnerschaft mit Scuderia Ferrari, da das Unternehmen alserfolgreichster Rennstall in der Geschichte der Formel 1 gilt und für seinkontinuierliches Streben nach Innovation bekannt ist."Wir freuen uns, eine neue Partnerschaft mit DXC Technology zu beginnen, einemUnternehmen, das bereits ICT-Infrastrukturen und Mensch-Maschine-Schnittstellenfür Ferraris kritische Systeme bereitstellt und mit dem wir in Zukunft weitereSoftware-Asset- Management-Lösungen erforschen werden", sagte Lorenzo Giorgetti,Chief Racing Revenue Officer bei Ferrari. "Mit DXC teilen wir Werte wie