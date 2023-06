DAX - Hochlauf bis 16.189 Punkte und dann wieder runter?

Die Vorgaben aus China sind negativ. Die Investoren sorgen sich um die schleppende Erholung der chinesischen Wirtschaft. In den USA ist der S&P 500 ist weiterhin deutlich überkauft und sollte vor einem Rücklauf stehen. In diesem Fall wäre dann auch mit weiterem Druck auf den DAX zu rechnen.

Am heutigen Dienstag eröffnete der DAX mit einem Gap-down, kann sich aber nach Börseneröffnung wieder erholen und könnte nun vor einem weiteren Hochlauf bis zum noch offenen Gap bei 16.189 Punkten stehen. Das offene Gap liegt nur leicht über dem 10er-EMA bei 16.160 Punkten. Gaps werden in der Regel wieder geschlossen, der DAX könnte also nur kurz hochziehen, um dann wieder abzugeben und die Überkauftheit weiter abzubauen.

Allerdings ist auch der VDAX-New zu beachten, der mit 13,83% deutlich unter 17% notiert und eine starke Abwärtsbewegung eher unwahrscheinlich werden lässt. Ein Trendwechsel auf Short ist derzeit auch nicht zu erwarten, trotzdem aber ein weiterer Rücklauf.

Die Short-Position bei 16.380 Punkten hat das Kursziel um 16.200 Punkte erreicht.

Aktuelle Lage



DAX im Long-Modus.

DAX bei 16.150 Punkten. Indikatoren Long. Anlaufmarken nach oben bei 16.189, 16.250, 16.300, 16.330, 16.350 Punkten und nach unten bei 16.100, 16.000, 15.920, 15.900 und 15.800 Punkten. Gaps nach unten bei 15.998, 15.863, 15.600, 15.342, 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 16.189 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang Mai bis Ende Juni abwärts.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Mai: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture