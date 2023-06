Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köngen (ots) - Laut der aktuellen Studie "Zukunft Industrie 2023" haben sich 62Prozent der Industrieunternehmen in der DACH-Region das Ziel gesetzt, innerhalbder nächsten zehn Jahre CO2-neutral zu arbeiten. Die eingeleiteten Einsparungenim Energie- und Wärmebereich sollen nicht nur die Emission von Treibhausgasenreduzieren, sondern gleichzeitig auch die Kosten senken. Um den eigenenCO2-Footprint kontinuierlich zu verringern, benötigen die Unternehmen aber eineumfassende Nachhaltigkeitsstrategie zur Dekarbonisierung ihrer gesamtenWertschöpfungskette. Für die Studie hat die Unternehmensberatung Staufen mehrals 400 Industrieunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt.Kein Industrieunternehmen wird in den nächsten Jahren mehr am ThemaNachhaltigkeit vorbeikommen. Zum einen legen ihnen gesetzliche Regelungen undRichtlinien auf nationaler und europäischer Ebene umfangreiche Berichtspflichtenauf. Zum anderen machen Investoren und Kunden Druck: "Sie fordern von derIndustrie zunehmend nachhaltige Produkte", sagt Dr. Björn Falk, Principal beider Staufen AG. "Auch als Arbeitgeber können nachhaltige Unternehmen bei jungenTalenten besser punkten." In der Wirtschaft ist die Botschaft angekommen. Fürneun von zehn Unternehmen ist nachhaltiges Wirtschaften die Grundlage fürkünftigen wirtschaftlichen Erfolg. Doch zwischen dem Anspruch einer künftigCO2-neutralen Produktion und der Realität klafft bei der Mehrheit eine deutlicheLücke. 78 Prozent der für die Staufen-Studie befragten Unternehmen räumen ein,dass bei ihnen noch große ökologische Potenziale brachliegen."In Zeiten, in denen Kostensenkungen unumgänglich sind, setzen viele Unternehmenzunächst auf schnelle Erfolge beim Strom- und Wärmeverbrauch", sagt Björn Falk.Für sieben von zehn Unternehmen (72 %) ist die Energieeinsparung im Betrieb dergrößte Hebel, 56 Prozent sehen darüber hinaus Nachhaltigkeitspotenzial in einerCO2-neutralen Energieversorgung, etwa durch die Installation einerPhotovoltaikanlage auf dem Fabrikdach. Björn Falk: "Durch solcheKostensenkungsprogramme erreichen sie quasi als Nebeneffekt eine Verringerungihres CO2-Fußabdrucks, den sie dann in ihrem Nachhaltigkeitsberichtdokumentieren können."CO2-Neutralität: Nachhaltigkeitsberichte alleine reichen nicht ausGleichzeitig warnt der Staufen-Experte: "Der Nachhaltigkeitsbericht allein machtein Unternehmen noch nicht CO2-neutral. Der Bericht dokumentiert den Stand derDinge. Wer aber Jahr für Jahr über Erfolge bei der Reduktion seiner Emissionen