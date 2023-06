Open Innovation als entscheidend für die Bewältigung von Nachhaltigkeitsherausforderungen angesehen

Berlin (ots) -



- London, Paris und New York im Laufe der nächsten zwei Jahre die drei

wichtigsten Städte für Open Innovation Labs

- Berlin unter den weltweiten Top5 Standorten für Open Innovation Labs



Für eine deutliche Mehrheit der Unternehmen sind offene Innovationsprozesse

(Open Innovation) für die Bewältigung komplexer Herausforderungen entscheidend.

Drei Viertel (75 Prozent) geben diese Antwort in der Studie "The Power of Open

Minds - How open innovation offers benefits for all"

(http://www.capgemini.com/de-de/research-and-insight/open-innovation/) des

Capgemini Research Instituts. Unter Open Innovation wird dabei die

Zusammenarbeit von Organisationen mit Start-ups, Universitäten, weiteren

Unternehmen oder Non-Profit-Organisationen gesehen, um gemeinsam an neuen,

wertschöpfenden Lösungen zu arbeiten, statt einen rein internen

Innovationsprozess zu betreiben. 71 Prozent der befragten Unternehmen sagen

darüber hinaus, dass sie ihre Investitionen in die sogenannten Open Innovation

in den kommenden zwei Jahren erhöhen wollen. Weitere 28 Prozent beabsichtigen,

ihre Investitionen auf dem derzeitigen Niveau zu halten, so dass fast niemand

von rückläufigen Investitionen ausgeht.