Rheinmetall - Neues bullisches Signal?

Es könnte nun noch zunächst ein Rücklauf bis in den Bereich von 252 Euro erfolgen, wo der 50er-EMA und der 10er-EMA notieren. In der Folge sollten die Papiere aber weiter hochziehen und die Ichimoku-Wolke im Tageschart wieder nach oben durchbrechen. Und damit ein weiteres Long-Signal generieren. Zudem befindet sich der 10er-EMA kurz vor einer bullischen Überschneidung über den 50er-EMA, was dem Papier ebenfalls weiteren Auftrieb geben sollte.

Trading-Strategie: