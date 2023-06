Nachrichten-Premiere auf ProSiebenSat.1-Sendern und Krimi-Erfolg

BERLIN (dpa-AFX) - Bei den Nachrichten der großen Privatsender hat es am Montag gleich mehrere Besonderheiten gegeben. Während bei Sat.1, ProSieben und Kabel eins die neue Nachrichten-Dachmarke "Newstime" startete, stand bei RTL die Sportmoderatorin Monica Lierhaus (53) "zum ersten Mal nach 14 Jahren wieder live im TV-Studio", wie es von dem Privatsender in Köln hieß. "RTL Aktuell" ab Viertel vor sieben war am Montag die meistgesehene Sendung auf RTL - im Schnitt 2,62 Millionen (17,0 Prozent Marktanteil) schauten zu.

"Herzlich willkommen zu RTL Aktuell. Den Sport gibt's gleich und darüber freue ich mich ganz besonders: mit Monica Lierhaus." Mit diesen Worten begrüßte Charlotte Maihoff die Zuschauer um 18.45 Uhr. Um 18.57 Uhr war Lierhaus an der Reihe. Sie hat bis heute mit den Folgen einer Hirn-Operation von 2009 zu tun, nach der sie Monate im Koma lag. Seit April ist Lierhaus RTL-Reporterin. Für sie ist es eine Rückkehr ins Free-TV, nachdem sie jahrelang beim Abo-Sender Sky war.