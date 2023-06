Langfristige Partnerschaft mit China, aber weniger Abhängigkeit

Berlin (ots) - "Deutschland, die EU und China sind wirtschaftlich eng

miteinander verbunden. Die gebotene Reduzierung von Abhängigkeitsrisiken geht

nicht zwingend mit einem Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen einher. Eine

langfristige Partnerschaft liegt allein der Marktgröße und Innovationskraft

wegen in unserem eigenen Interesse", so Dr. Dirk Jandura, Präsident des

Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zu den

deutsch-chinesischen Wirtschaftskonsultationen.



"Natürlich müssen sensible Bereiche mit Relevanz für die nationale Sicherheit

und öffentliche Ordnung klar abgegrenzt und geschützt werden. Ich erinnere gerne

daran, dass die unkritischen Bereiche den allergrößten Teil unserer

Handelsbeziehungen ausmachen. Ich wünsche mir einen ausgewogenen Umgang mit

China", so der Groß- und Außenhandelspräsident weiter.