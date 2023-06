Berlin (ots) -



- Rückzug der EZB aus dem Primärmarkt gut verkraftet



· Starker Absatz von Benchmark-Pfandbriefen in den ersten fünf Monaten 2023



Die Stimmung am Kapitalmarkt ist derzeit etwas eingetrübt. Dies ist das Ergebnis

der zum zweiten Mal vom Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) durchgeführten

Umfrage unter Kapitalmarktexpert:innen seiner Mitgliedsinstitute. Als mögliche

Belastungsfaktoren für die Emission von Pfandbriefen und unbesicherten

Bankanleihen werden u. a. das fehlende Wachstum des Aktivgeschäfts sowie die

Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB), ihre Reinvestitionen im Rahmen

der Asset Purchase Programme einzustellen, genannt. Damit fällt der Ausblick auf

das zweite Halbjahr 2023 weiterhin verhalten aus.





Die Ergebnisse der Umfrage, die zweimal im Jahr durchgeführt wird, werden unterdem Titel "vdp-Emissionsklima" veröffentlicht. Aktuell zeigt derStimmungsindikator - bei einer Bandbreite von -100 bis +100 Punkten - mit einemGesamtwert von -21 Punkten ein leicht negatives Stimmungsbild, wobei der Scorefür Pfandbriefe (-14) positiver ausfällt als der Score für unbesicherteBankanleihen (-29). Gegenüber der Umfrage im Dezember 2022 ist bei den Scoresjeweils eine leichte Verschlechterung zu verzeichnen.Auswertung Juni 2023 Dezember 2022Score für Pfandbriefe: -14 -10Score für unbesicherte Bankanleihen: -29 -26Gesamt-Score: -21 -17Pfandbriefe: Nachfrage übertrifft ErwartungenDass der Emissionsklima-Score für Pfandbriefe von -10 auf -14 gefallen ist,hängt im Wesentlichen mit der Erwartung zusammen, dass sich die derzeit starkeInvestorennachfrage nach Pfandbriefen im zweiten Halbjahr 2023 beruhigen könnte.Das belegt die Veränderung der entsprechenden Teil-Scores für dieInvestorennachfrage von +30 (aktuelle Nachfrage) und +14 (Nachfrage in dennächsten sechs Monaten). Erwartet wird zudem ein weiterhin geringes zurefinanzierendes Aktivgeschäft, das vor allem unter der geringen Nachfrage nachImmobilienfinanzierungen leidet.Das Immobilienfinanzierungsgeschäft ist nach wie vor von Zurückhaltung derMarktteilnehmer geprägt. Im ersten Quartal 2023 belief sich das Volumen anImmobilienfinanzierungen der vdp-Mitgliedsinstitute auf 25,6 Mrd. Euro, was zwargegenüber dem Vorquartal ein Plus von 3,2 % darstellt, aber um 47,8 % unter demErgebnis von 49,0 Mrd. Euro im ersten Quartal 2022 lag, das damals einen Rekordmarkierte. Die Prognose einer weiter verhaltenen Nachfrage nach Finanzierungenspiegelt auch der Emissionsklima-Score für das zu refinanzierende Aktivgeschäftwider, der von -69 auf -81 zurückgegangen ist. Von einem negativen Einfluss des