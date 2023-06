Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Das Systemhaus Arktis IT Solutions hat jüngst die Marke von 300digitalisierten Gerichtssälen hinter sich gelassen. Damit festigt das BerlinerUnternehmen seine Position als einer der führenden Partner bei derDigitalisierung der deutschen Justiz. So bringt etwa die von Arktis installierteVideokonferenztechnik deutliche Effizienzvorteile und beschleunigt vor allemkomplexe Prozesse. Dank der langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mitdeutschen Gerichten besticht die Arktis-Lösung durch eine hoheBenutzerfreundlichkeit und ermöglicht den Richterinnen und Richtern dasproblemlose Führen hybrider oder sogar vollständig digitaler Verhandlungen."Der Justizverwaltung ist ein enger Zeitrahmen vorgegeben: Bis zum 1. Januar2026 muss digitales Arbeiten in allen deutschen Gerichtssälen möglich sein.Diese Transformation erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Behörden,Entscheidungsträgern in der Justiz und Dienstleistern", sagt Jan ChristianHesterberg, der als Prokurist bei Arktis sowohl den Vertrieb als auch denBereich "eJustice" verantwortet. Mit aktuell 330 durch Arktis digitalisiertenGerichtssälen wird schon in jedem zwanzigsten deutschen Gerichtssaal diespeziell angepasste Hard- und Softwarelösung der Berliner genutzt. "Damitgehören wir auf diesem Gebiet zu den führenden unabhängigen Systemhäusern inDeutschland. Wir sind nicht nur IT-Spezialisten, sondern kennen auch diespeziellen Anforderungen und Besonderheiten der Justiz. Dies betrifft auch dieorganisatorischen sowie baulichen Herausforderungen innerhalb der Justiz. AlsBrancheninnovator haben wir Lösungen speziell für die Digitalisierung desGerichtswesens entwickelt und in diesem Zusammenhang bereits sieben Patente undfünf Gebrauchsmuster angemeldet", so Hesterberg.Prozessbeteiligte per Live-Stream in den Gerichtssaal zuschaltenDigitale Technik soll künftig in allen deutschen Gerichtssälen die Abläufevereinfachen und beispielsweise ermöglichen, dass Verfahrensbeteiligte nichtmehr zwingend physisch vor Ort sein müssen. Für die Umsetzung der zentralenVorschrift zur Videovernehmung (§ 128a Zivilprozessordnung) ist Arktis laut JanChristian Hesterberg bestens aufgestellt: "Mit unserer Videokonferenztechnikkönnen Richterinnen und Richter beispielsweise Prozessbeteiligte per Live-Streamin den Gerichtssaal zuschalten. Dabei achten wir auf eine intuitive Bedienungebenso wie auf eine robuste Technik. Die Vorsitzenden können damit auf Wunschhybride oder sogar vollständig digitale Verhandlungen führen. Darüber hinaussind künftig auch weitere Anwendungen wie automatische Aufzeichnungen oderTranskriptionsdienste möglich. Die Besonderheit in unserer