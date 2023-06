Dstny führt Microsoft Operator Connect ein

Dstny, ein führender europäischer Anbieter von

Cloud-basierter Geschäftskommunikation, gibt heute seine Zertifizierung für

Operator Connect for Microsoft Teams bekannt. Dstny, das jetzt im Teams Admin

Centre verfügbar ist, bietet Unternehmen eine nahtlose und qualitätsgesicherte

Lösung für Microsoft Teams Voice.



Mit Dstny und Microsoft Operator Connect können Unternehmen ihre Abläufe

rationalisieren und ihre Kommunikation vereinfachen, indem sie Teams für

Besprechungen, Zusammenarbeit und Anrufe in einer einzigen Benutzeroberfläche

nutzen und so ihre Produktivität steigern.