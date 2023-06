Coface Barometer zu Länderrisiken Schwellenländer erholen sich, Industrienationen stagnieren (FOTO)

Mainz (ots) - Der Kreditversicherer Coface hat seine Risikoeinschätzung für

insgesamt 15 Länder angepasst. Im aktuellen Risiko-Barometer wurden mit Ausnahme

von Irland und Griechenland hauptsächlich Schwellenländer, darunter Bosnien und

Herzegowina, Malaysia und Katar, heraufgestuft. Die globale Wachstumsprognose

für 2023 hat Coface auf 2,2% nach oben korrigiert. Das Länderrisiko spiegelt die

Wahrscheinlichkeit von erhöhten Zahlungsausfällen bei Exportkrediten in einem

Land in den kommenden sechs Monaten wider.



Mit großem Enthusiasmus startete die Weltwirtschaft in das Jahr 2023, doch zur

Jahreshälfte fällt die Bilanz nüchtern aus. Denn die Inflation in den

Industrieländern wird nicht ohne Weiteres zum 2-Prozent-Ziel zurückkehren, die

Zentralbanken werden die Leitzinsen bis zum Jahresende eher anheben als senken

und die bloße Aufhebung der Covid-Beschränkungen hat China bislang nicht in die

Lage versetzt, die Weltwirtschaft entscheidend anzukurbeln.