Deutsche Neo-Universität Tomorrow University erhält 9,3 Mio. EUR zur Transformation des Bildungssektors

Berlin (ots) -- Tomorrow University of Applied Science formt Change Maker von morgen imBereich nachhaltiger und technologiebasierter Wirtschaft.- In einer Series-A Finanzierung, angeführt von Europas größtem EdTech-FondsEduCapital, sichert sich Deutschlands erste akkreditierte remote-firstHochschule 9,3 Millionen Euro.Die Tomorrow University of Applied Sciences (kurz: Tomorrow University) gabheute den erfolgreichen Abschluss ihrer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von9,3 Mio. Euro (10 Millionen Dollar) bekannt - damit konnte sie sich seit 2021insgesamt 13,8 Mio. Euro sichern. Die Runde wird von EduCapital, Europas größtemEdTech-Fonds, geleitet und von Investoren wie Sparkmind.vc(http://sparkmind.vc/) , Redstone (https://redstone.vc/) , Mediahuis Ventures(https://www.mediahuis.com/en/activities/mediahuis-ventures/) , 4P Capital(https://www.4p.capital/) und Zanichelli Ventures(https://www.zanichelliventure.it/) sowie Angel-Investoren wie Ralf Reichert(https://www.linkedin.com/in/ralf-reichert-00b247/) und Daniel Jung(https://www.linkedin.com/in/daniel-jung-5b1198a8/) unterstützt. Diesebedeutende Investition fördert die Tomorrow University in ihrer Mission, eineglobale Gemeinschaft von Business-Leadern und Branchenexperten aufzubauen, diesich der Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft widmen. Bis heute besteht dieCommunity der Tomorrow University aus rund 400 Lernenden.Mit der Finanzierung sollen innovative Lehrtechnologien weiterentwickelt werden"Wir sind dankbar für die Unterstützung von EduCapital, da wir weiterhin dieBildungslandschaft revolutionieren wollen. Diese Investition ermöglicht es,unsere Mission zu beschleunigen, außergewöhnliche Lernerfahrungen anzubieten unddie Unternehmer und Intrapreneure von morgen zu formen" , sagte ChristianRebernik, Gründer und CEO der Tomorrow University of Applied Sciences.Die Finanzmittel werden für das Wachstum der Tomorrow University, dieErweiterung des Bildungsangebots, die Weiterentwicklung der technologischenInfrastruktur und die Ausweitung des operativen Geschäfts verwendet, um so dersteigenden Nachfrage nach innovativer, zukunftsorientierter Bildung gerecht zuwerden. Im Mai 2023 kündigte die Hochschule bereits einen neuenMasterstudiengang an, der im Herbst diesen Jahres startet: Der Impact MBA inNachhaltigkeit, Innovation und Führung, der für Menschen konzipiert wurde, dieihre Karriere vorantreiben möchten und gleichzeitig einen positiven Einfluss aufdie Gesellschaft durch nachhaltiges Wirtschaften ausüben wollen.Grüne Kompetenzen immer gefragter - EdTechs bilden Führungskräfte von morgen aus