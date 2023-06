Im Norden fallen die Preise Eigentumswohnungen in 90 Prozent aller Kreise günstiger als vor einem Jahr

Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von Wohnungen in

Hamburg und Bremen sowie den Stadt- und Landkreisen in Niedersachsen,

Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein von immowelt zeigt:



- In 38 von 43 untersuchten Stadt- und Landkreisen sinken die Kaufpreise

innerhalb eines Jahres - in 9 Kreisen sogar um mehr als 10 Prozent

- Hamburg (-7,0 Prozent) und Umland mit deutlichen Rückgängen: Herzogtum

Lauenburg (-14,0 Prozent), Stormarn (-13,3 Prozent) und Pinneberg (-12,9

Prozent)

- Zweistellige Rückgänge in Bremen (-10,2 Prozent) und Kiel (-11,1 Prozent) -

größtes Minus aller Kreise in Schwerin (-14,6 Prozent)

- Niedrigste Kaufpreise am niedersächsischen Land - Landkreis Goslar trotz

Anstieg mit Abstand am günstigsten