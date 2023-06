KfW und slowenische Förderbank SID banka vereinbaren Globaldarlehen zur Förderung des slowenischen Mittelstands

Frankfurt am Main (ots) -



- 100 Mio. EUR zur Unterstützung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen in

Slowenien

- Achtes Globaldarlehen seit 1999



Die SID banka hat einen weiteren langfristigen Globaldarlehensvertrag mit der

deutschen Förderbank KfW abgeschlossen. Das Darlehen in Höhe von 100 Millionen

Euro wird insbesondere für die Finanzierung von Investitionen von Kleinst-,

kleinen und mittleren Unternehmen sowie MID Cap-Unternehmen (nachstehend KMU)

verwendet.