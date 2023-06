Pflanzenwachstum aus der Cloud steuern / Würth Elektronik präsentierte auf dem Greentech-Festival IoT-Konzept (FOTO)

Waldenburg (ots) - Wie Wireless Connectivity einen Beitrag zur Ernährung einer

rasch wachsenden Weltbevölkerung leisten kann, demonstrierte Würth Elektronik

mit einem IoT-vernetzten Prototyp eines digitalen Gewächshauses auf dem

Greentech-Festival in Berlin. In dem innovativen Anbausystem lassen sich

Beleuchtung, Bewässerung, Düngung und Klimatisierung aus der Ferne und

automatisiert überwachen, steuern und dynamisch optimieren - für höchste

Ernteerträge und beste Lebensmittelqualität.



Die Weltbevölkerung wächst unaufhaltsam, während die verfügbaren Ressourcen

immer knapper werden. Vielversprechende Lösungen für die drängenden Fragen der

globalen Ernährungssicherheit bietet hier Vertical Farming mit LEDs in

mehrstöckigen Hightech-Gewächshäusern. Bei dieser zukunftsweisenden Anbaumethode

werden Pflanzen unter künstlichem Licht sowie kontrollierten Bedingungen

gezüchtet und deren Wachstum und Nährstoffgehalt optimiert. Durch den Einsatz

von Wireless-Connectivity-Technologie lässt sich die Effizienz, Überwachung und

Steuerung dieser Anbausysteme deutlich verbessern.