Digital Career Institute - Orientierungskurs zum Quereinstieg in die Digitalbranche ab sofort auch in Teilzeit möglich

Berlin (ots) - Das Digital Career Institute

(https://digitalcareerinstitute.org/) (DCI) bietet seinen Orientierungskurs

(https://digitalcareerinstitute.org/de/courses/orientierungskurs-teilzeit/) ab

jetzt auch in Teilzeit an. In nur fünfeinhalb Wochen und mit nur fünf Stunden

pro Tag, gewinnen Interessierte hier einen umfassenden Überblick über die

vielfältigen Berufsbilder in der Technologie-Branche und erwerben

Grundkenntnisse. Der erste Teilzeitkurs startet am 8. August 2023.



"Wir freuen uns, den Orientierungskurs erstmals auch in Teilzeit anzubieten.

Darüber können wir allen Interessierten, die sich aktuell nicht in Vollzeit

einer Neuorientierung widmen können, die Teilnahme an diesem Kurs ermöglichen",

sagt Marius Hein, Geschäftsführer Digital Career Institute. "Somit können wir

noch mehr Menschen die Möglichkeit geben, einen neuen Karriereweg im digitalen

Bereich einzuschlagen und sich darüber eine erfolgreiche Zukunft in der

Technologiebranche zu sichern."