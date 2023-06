BAADER BANK stuft LANXESS AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Lanxess nach einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele des Spezialchemiekonzerns könnten die Anleger weitere Gewinnwarnungen in der Branche befürchten lassen, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Er verwies dabei explizit auf risikobehaftete Prognosen von BASF, Evonik, EMS-Chemie und Lenzing./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 10:23 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird aktuell mit einem Minus von -12,27 % und einem Kurs von 26,32EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Konstantin Wiechert

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m