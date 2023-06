Hennef (ots) - Die weiterhin angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt

Kaufhof soll durch einen umfassenden Sanierungsplan, dem inzwischen auch die

Gläubiger des Unternehmens zugestimmt haben, gerettet werden. Dabei bangen

allerdings bis zu 4.000 Mitarbeiter um ihre Jobs - viele von ihnen sehen sich

bereits nach Möglichkeiten um, ihre Karriere neu auszurichten.



"Viele Bäckereien, Fleischereien und Lebensmitteleinzelhändler erkennen gar

nicht, dass solche Nachrichten eine massive Chance für sie sein können", sagt

Justin Kießig. "Denn die meisten dieser Betriebe suchen auch in den Bereichen

Verkauf und Verwaltung qualifiziertes Personal. Außerdem können Quereinsteiger

oftmals schnell für ihren neuen Job fit gemacht werden." Gerne erklärt der

Experte in diesem Artikel, wie Lebensmitteleinzelhändler freigesetztes Personal

aus anderen Branchen für sich begeistern können.





Die aktuelle Pleitewelle bei UnternehmenInsbesondere im Einzelhandelssektor ist dieses Jahr eine deutliche Zunahme vonInsolvenzen zu beobachten: Zahlreiche Mode- und Schuhketten sind inzwischenbetroffen. Hinzu kommen die unzähligen Betriebe aus anderen Branchen, so zumBeispiel aus der Bäckereibranche, die mittlerweile Insolvenz anmelden mussten,weil sie dem Kostendruck nicht mehr standhalten konnten. Infolge der vielenInsolvenzen stehen plötzlich wieder Fachkräfte auf dem freien Arbeitsmarkt zurVerfügung.In Anbetracht dieser Entwicklungen sollten sich regional ansässige Betriebeüberlegen, welche Vorteile sich daraus für sie ergeben. Für Bäckereien,Fleischereien und Lebensmitteleinzelhändler ist es nun von großer Bedeutung,jene Fachkräfte, die derzeit aktiv auf der Suche nach neuenBeschäftigungsmöglichkeiten sind, für sich zu gewinnen. Damit das gelingt,müssen sie immer einen Schritt voraus sein und sich gegenüber ihrer Konkurrenzprofilieren.Warum Lebensmitteleinzelhändler jetzt handeln solltenIn der Vergangenheit hatten Betriebe immer wieder mit dem Thema Fachkräftemangelzu kämpfen. So war es auch für Lebensmitteleinzelhändler eine großeHerausforderung, qualifizierte Mitarbeiter, so zum Beispiel Verkaufskräfte oderEinzelhandelskaufleute, auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Unternehmen musstenaktiv darum bemüht sein, Fachkräfte davon zu überzeugen, den Arbeitsplatz zuwechseln. Diese Situation besteht zwar noch immer und wird auch zukünftiganhalten - allerdings hat sich die Lage aufgrund der vielen Insolvenzen spürbarverändert.So suchen zahlreiche Fachkräfte aktuell dringend und zeitnah nach einer neuenStelle. Um frei gewordene Fachkräfte, die über wertvolle Qualifikationen,langjährige Berufserfahrung oder spezielle Fachkenntnisse verfügen, für sich zugewinnen, ist es von besonderer Bedeutung, ihnen klar und deutlich vor Augen zuführen, was für eine Art von Arbeitgeber man ist. Bäckereien, Fleischereien undLebensmitteleinzelhändler sollten sich also möglichst attraktiv alskrisensicherer und vertrauenswürdiger Arbeitgeber darstellen, damitfreigesetztes Personal sich dazu veranlasst sieht, sich bei ihnen zu bewerben.Über Justin Kießig:Justin Kießig ist neben Fabio Weitz der Gründer und Geschäftsführer der KW MediaGmbH. Die Social-Recruiting-Experten versprechen Bäckereien, Fleischereien undLebensmitteleinzelhändler "Personal auf Knopfdruck". Indem sie die Vorzüge derHandwerksbetriebe geschickt auf sozialen Netzwerken vermarkten, motivieren siequalifizierte Mitarbeiter dazu, sich bei ihnen zu bewerben. Dadurch unterstützensie ihre Kunden dabei, ihre offenen Stellen langfristig zu besetzen underfolgreich zu wachsen. Weitere Informationen dazu gibt es unter:http://personalaufknopfdruck.dePressekontakt:KW Media GmbHVertreten durch:Fabio Weitz & Justin Kießighttps://personalaufknopfdruck.de/E-Mail: mailto:service@personalaufknopfdruck.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164604/5538562OTS: KW Media GmbH