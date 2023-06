Kleingeld ganz einfach ummünzen Kaufland setzt im Großteil seiner Filialen auf Wechsel-Automaten von Coinstar (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Neben Milch, Nudeln und Gemüse können sich Kaufland-Kunden

auch "Kleingeld eintauschen" auf den Einkaufszettel schreiben, ohne dafür eine

Extra-Schleife über die Bank zu drehen. Und das bald schon in einem Großteil

aller Kaufland-Filialen bundesweit. Denn das Unternehmen baut seine Kooperation

mit Coinstar, dem größten Self-Service-Münzwechseldienstleister in Deutschland,

aus. Ziel der beiden Partner ist es, noch in diesem Jahr über 90 Prozent der

Filialen mit Coinstar-Automaten auszustatten.



Wenn die Brieftasche vor lauter Kleingeld zu platzen droht, können Kunden an den

Automaten einfach und bequem Münzen wechseln. Für das eingezahlte Geld erhalten

sie einen Wertbon. Diesen können sie entweder direkt beim Bezahlen ihres

Einkaufs an der Kasse einlösen oder sich den Betrag an der Kundeninformation

auszahlen lassen.