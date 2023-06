SUSE veröffentlicht Trendbericht "Securing the Cloud" und zeigt welche Herausforderungen den Einsatz der Cloud beeinträchtigen

88 % der befragten Teams berichteten in den letzten 12 Monaten von mindestens einem Cloud-Sicherheitsvorfall. Von diesen Betroffenen erlebten 76 % mehrere Vorfälle, und 11 % verzeichneten in diesem Zeitraum mehr als 10 Vorfälle

88 % der befragten IT-Verantwortlichen sind der Meinung, dass ihre Teams mehr Workloads in die Cloud und in den Edge-Bereich verlagern würden, wenn sie sicher sein könnten, dass ihre Daten nicht manipuliert werden können. Dies unterstreicht die entscheidende Rolle der Datenintegrität für eine künftige weite Verbreitung der Cloud

36 % der Befragten verwenden mehr als ein Drittel ihres IT-Budgets für cloud-natve Sicherheit

MÜNCHEN, 20. Juni 2023 /PRNewswire/ -- SUSE, ein weltweit führender Anbieter innovativer, offener und sicherer Unternehmenslösungen, hat die Ergebnisse seines Branchentrendberichts "Securing the Cloud" präsentiert, der die dringendsten Herausforderungen für IT-Teams bei der Sicherung von Cloud-Umgebungen beleuchtet und Einblicke in wirksame Lösungen liefert. Der Bericht basiert auf einer detaillierten Befragung von 501 Führungskräften und IT-Experten in den USA, Deutschland und Großbritannien und zeigt den Stand der Cloud-Nutzung sowie die wichtigsten Sicherheitsprobleme und deren Lösung auf.

Dr. Thomas Di Giacomo, Chief Technology und Product Officer von SUSE, sagt: „Wir bei SUSE sind uns bewusst, dass jedes Unternehmen auf dem Weg der digitalen Transformation ist, und dass Open-Source-Lösungen dies erheblich beschleunigen können. Unser Trendbericht 'Securing the Cloud' beleuchtet die Perspektiven von IT-Teams, die sich mit der zunehmenden Einführung komplexer nativer Cloud-Technologien auseinandersetzen. Die globale Bedrohungslandschaft verändert sich ständig und schafft immer neue Sicherheitsrisiken. Wir sind gut positioniert, Unternehmen zu unterstützen, die sich für sichere Open Source-Lösungen für ihre geschäftskritischsten und innovativsten Workloads entscheiden, und gleichzeitig ihre Transformation in die Cloud vorantreiben."

Die Angst um die Cloud-Sicherheit wächst und hat höchste Priorität

Die Umfrage ergab, dass IT-Entscheidungsträger im vergangenen Jahr im Durchschnitt vier Sicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit der Cloud erlebt haben, wobei die Zahl der Vorfälle in den USA auf fünf gestiegen und in Europa auf drei gesunken ist. Dies trägt dazu bei, dass Sicherheitsbedenken den Einsatz von Cloud-Technologien behindern. Entsprechen stimmen 88 % der Fachleute zu, dass sie bereit wären, zusätzliche Workloads in die Cloud und den Edge-Bereich zu verlagern, wenn die Integrität ihrer Daten gewährleistet wäre.