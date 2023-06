Wirtschaft Merz fordert "neues Wohlstandsversprechen"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Chef Friedrich Merz warnt vor einem Scheitern der deutschen Klimapolitik. "Wir werden es nur hinbekommen, wenn uns ein beachtlicher Teil der Bevölkerung folgt", sagte er am Dienstag auf dem Tag der Industrie des BDI in Berlin.



Nötig sei deshalb auch ein "neues Wohlstandsversprechen". Sonst werde der Kampf gegen den Klimawandel fehlschlagen, "aber er darf nicht scheitern", so Merz. Der CDU-Politiker kritisierte in diesem Zusammenhang die Politik der Ampelkoalition.