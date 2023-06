Scheidung ohne Risiko Stiftungspapst verrät, wie eine Familienstiftung im Trennungsfall das Vermögen beschützt (FOTO)

Langenfeld (ots) - Es ist wieder Scheidungszeit in Deutschland: zwischen März

und August finden die meisten Trennungen statt und seit 2018 steigt auch die

Scheidungsquote wieder - auf zuletzt über 40 Prozent. Und während viele

Scheidungen fair ablaufen, verschwenden andere im Rosenkrieg ein Vermögen.



"Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, sich wirksam davor zu schützen: Eine

Stiftung, die das Vermögen verwaltet, ist im Streitfall komplett raus. Kein

Wunder, dass so viele Unternehmerfamilien in Deutschland auf eine Stiftung

setzen", sagt Sascha Drache, Deutschlands Stiftungspapst. Er berät jedes Jahr

bei Hunderten Stiftungsgründungen und ist Autor des Buches "Geheimwissen

Vermögensschutz". Er erklärt in diesem Beitrag, wann Stiftungen Sinn ergeben,

wie sie funktionieren und in welchen Fällen sie das Vermögen wirksam absichern.