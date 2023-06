Berlin (ots) - Eigenheimbesitzer und -besitzerinnen kommen irgendwann an den

Punkt, sich Gedanken darüber zu machen, was mit ihrer Immobilie nach ihrem Tod

geschehen soll. Erben und Vererben von Immobilien ist ein komplexes Thema, das

neben den emotionalen Aspekten eben auch viele rechtliche und finanzielle Fragen

aufwirft. Mit dem Jahr 2023 hat sich hier Wichtiges geändert: Insbesondere die

Parameter für die Immobilienbewertung im Rahmen der Erbschafts- bzw.

Schenkungssteuer wurden neu aufgestellt.



Die Veränderungen bei der Wertbestimmung von Immobilien gehen auf das

Bewertungsgesetz zurück. Darin sind Immobilien jetzt steuerlich deutlich höher

bewertet als früher. Grundsätzlich bleiben die Bewertungsmethoden

(Ertragswert/Sachwert) zwar gleich, es wurden jedoch Bewertungsfaktoren wie zum

Beispiel die Nutzungsdauer angepasst, die letztendlich zu einem höheren

Immobilienwert führen. In der Folge sind die Freibeträge sehr viel schneller

aufgebraucht.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wie viel Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer an den Fiskus geht, hängt laut Gesetzvom Verwandtschaftsgrad zum Erblasser ab. Für enge Verwandte gelten höhereFreibeträge, auf die sie keine Steuern zahlen müssen - zum Beispiel 500.000 Eurofür Ehegatten, 400.000 Euro für Kinder und 200.000 Euro für Enkelkinder. Auchdie Höhe des zu versteuernden Gesamtvermögens des Erblassers spielt eine Rollesowie die jeweilige Erbschaftssteuerklasse. Wenn das geerbte Haus innerhalb desSteuerfreibetrags liegt und zur Immobilie kein weiteres Vermögen hinzukommt, dasden Freibetrag überschreitet, muss für die Immobilie keine Erbschaftssteuergezahlt werden. Und zwar ganz gleich, ob man dort einzieht oder nicht.Komplett steuerfrei dank "Familienheim"Ehegatten und Kinder können eine Immobilie sogar über die Freibeträge hinauskomplett steuerfrei erben, wenn es um das Haus oder die Wohnung geht, in dem derErblasser bis vor seinem Tod den Hauptwohnsitz hatte, das so genannte"Familienheim". Die Steuerfreiheit ist in diesem Fall jedoch an weitereBedingungen geknüpft: So müssen die Erben das Haus nach dem Erbfall mindestenszehn Jahre weiterhin selbst als Hauptwohnsitz nutzen und laut Gesetz"unverzüglich" einziehen, das bedeutet ohne schuldhaftes Zögern. In derRechtsprechung hat sich hierfür eine Frist von sechs Monaten etabliert. FürKinder und gegebenenfalls Enkelkinder sind jedoch nur 200 QuadratmeterWohnfläche steuerfrei. Größere Immobilien müssen anteilig versteuert werden,sofern die Freibeträge schon ausgeschöpft wurden. Für Ehegatten spielt die Größedes Wohnhauses dagegen keine Rolle.Fällt Erbschaftssteuer an, ist es grundsätzlich möglich, die Steuerschuld beim