Deutscher Altersvorsorge-Index Frühjahr 2023 (DIVAX-AV) / Trendwende bei Stimmung zur Altersvorsorge (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Das Vertrauen der Bürger in ihre Altersvorsorge nimmt

wieder zu, nachdem es, wohl wegen der geopolitischen Verwerfungen, in der

letzten Erhebung im Herbst 2022 seinen bisherigen Tiefstand erreicht hatte. Das

zeigt der Deutsche Altersvorsorge-Index (DIVAX-AV) der mit einem Wert von -5,4

im letzten Herbst nun, ein halbes Jahr später, mit 1,2 in den positiven Bereich

zurückgekehrt ist. Der vom Deutschen Institut für Vermögensbildung und

Alterssicherung (DIVA) halbjährlich erhobenen Kennzahl liegt eine repräsentative

Umfrage unter 2.000 Bürgerinnen und Bürgern zugrunde; die Kennzahl misst das

Meinungsklima zur Altersvorsorge in Deutschland und kann Werte zwischen -100 und

+100 annehmen.



Der Index setzt sich aus zwei Teilindizes zusammen: Während die aktuelle Lage

mit -3,3 weiter skeptisch bewertet wird, sorgen die deutlich positiveren

künftigen Erwartungen mit +5,8 für die Trendwende beim Gesamtindex. "Schaut man

sich den Indizes differenziert an, ist interessant, dass bei Frauen, den Älteren

und in Ostdeutschland die Skepsis weiter groß ist. Der aufkeimende

Renten-Optimismus ist also jung, männlich, westlich", erläutert Prof. Dr.

Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des DIVA.