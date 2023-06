Weiter auf Erfolgskurs Sedus Stoll Gruppe schließt Geschäftsjahr 2022 mit Umsatzrekord ab (FOTO)

Dogern (Landkreis Waldshut) (ots) - Mit einem Umsatz von 238,1 MioEUR konnte die

Sedus Stoll Gruppe Umsatzgewinne von 21,5 % im Geschäftsjahr 2022 verzeichnen.

Im Ausland erzielte die Unternehmensgruppe Erlöse von rund 109,4 MioEUR und

festigte mit einem Anstieg von 23,5 % seine Position als internationaler Player.



"Trotz Pandemie und anderer schwieriger Rahmenbedingungen hat die Sedus Stoll

Gruppe weiterhin antizyklisch in Lösungen für New Work und moderne, flexible

Arbeitsplätze investiert," erklärt Daniel Kittner, Vorstand Vertrieb und Technik

der Sedus Stoll AG. "Neben der Entwicklung von zeitgerechten Produktlösungen

investierten wir konsequent in die Digitalisierung smarter, cloudbasierter

Lösungen für hybrides Arbeiten. Parallel dazu wurde das Ziel durchgängig

nachhaltiger Produktionsverfahren kontinuierlich vorangetrieben und umgesetzt.

All diese strategischen Entscheidungen haben sich im Geschäftsjahr 2022

eindeutig ausgezahlt. Während die Büromöbelbranche ein Wachstum von 8% im

Vergleich zum Vorjahr verbuchen konnte, erzielte die Sedus Stoll Gruppe einen

historischen Rekordumsatz."