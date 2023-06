Öffentliche Verwaltung / Microsofts Software-Monopolsteuer kostet Deutschland Milliarden an Euro

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Inwieweit verursachen unfaire Lizenzbedingungen etablierterSoftware-Unternehmen zusätzliche Kosten bei der digitalen Transformation? DieserFrage hat sich eine europaweite Studie gestellt, deren ErgebnisseCISPE-Generalsekretär Francisco Mingorance am 19. Juni im Zukunftsforum(https://vitako.de/event/vitakozuko-zukunftskongress-staat-und-verwaltung-2023)auf dem 9. Zukunftskongress Staat & Verwaltung(https://www.zukunftskongress.info/de/9_Zukunftskongress_2023) vorstellt. Aufder Grundlage neuer Zahlen aus dieser Studie werden die besorgniserregendenAuswirkungen der marktbeherrschenden Stellung von Microsoft auf die deutscheKommunalverwaltung diskutiert. Die Abhängigkeit der öffentlichen Verwaltung vonMicrosofts Software hat besorgniserregende Ausmaße angenommen und birgterhebliche Gefahren für die staatliche Autonomie.Die von dem internationalen Experten für Wettbewerbsrecht, Professor FrédéricJenny, durchgeführte Studie zeigt alarmierende Trends auf. Seine frühere Studiebeleuchtete die Strategien, mit denen eine kleine Zahl marktbeherrschenderSoftware-Anbieter Kunden bewusst dazu verleitet, ihre Unternehmens-,Produktivitäts- und Datenbanksoftware auf hauseigene Cloud-Infrastrukturdienstezu verlagern. Allen voran Microsoft, dessen unlautere Geschäftspraktiken dessenPosition als Cloud-Anbieter untermauern. Die neue Studie liefert weitere Beweisefür den Schaden, der durch diese Praktiken verursacht wird, und schätzt dieKosten für die unlautere Lizenzierung eines einzigen Produkts eines Anbietersauf über eine Milliarde Euro - nur im privaten Sektor. Die Kosten für denöffentlichen Sektor und den Steuerzahler müssen noch berechnet werden. Dieunfairen Lizenzbedingungen von Microsoft für seinen SQL-Server, der von vielenOrganisationen als unverzichtbar angesehen wird, machen die Nutzung inCloud-Infrastrukturen von Drittanbietern deutlich teurer als in derMicrosoft-eigenen Cloud-Infrastruktur Azure.Microsofts Geschäftspraktiken nutzen die marktbeherrschende Stellung beiProduktivitätssoftware aus, erhöhen die Hürden und schränken die Auswahl fürdeutsche Kunden ein, die auf die Cloud umsteigen wollen. Diese künstlicherhöhten Preise machen es außerdem fast unmöglich, einen Multi-Cloud-Ansatz zuverfolgen. Die Untersuchung zeigt die beträchtliche Marktmacht von Microsoft undunterstreicht die Bedeutung des Konzerns nach § 19a des deutschenWettbewerbsgesetzes.Dazu Euritas (European Association of Public IT Service Providers)-PräsidentRalf Resch: "Als öffentliche IT-Dienstleister in der EU erwarten die Mitglieder