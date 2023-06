Unternehmen und Regulierungsbehörden treffen sich auf dem Global Mobility Call und machen ihn zum globalen Zentrum für nachhaltige Mobilität

der spanischen EU-Präsidentschaft



Die zweite Ausgabe des Global Mobility Call

(https://www.ifema.es/en/global-mobility-call) , einer wichtigen Congress-Expo

zur internationalen Agenda für nachhaltige Mobilität, wird vom 24. bis 26.

Oktober in Madrid stattfinden. In ihrer zweiten Ausgabe wird die GMC2023 der

Treffpunkt für Unternehmen und Regulierungsbehörden sein, um die Transformation

der Sektoren voranzutreiben, die an der dekarbonisierten, sicheren und

integrativen Mobilität der Zukunft beteiligt sind. Die wichtigsten Unternehmen

und institutionellen Akteure des Mobilitäts-Ökosystems über die gesamte

Wertschöpfungskette hinweg werden zusammen mit internationalen Experten

teilnehmen, die Trends und innovative Projekte vorstellen werden.



GMC ist Gastgeber eines Teils der offiziellen Mobilitätsagenda der spanischen

EU-Präsidentschaft mit drei vom Spanish Ministry of Transport, Mobility und

Urban Agenda organisierten Treffen, an denen Vertreter der 27 EU-Länder und

EU-Kommissare teilnehmen. Dabei handelt es sich um die "Technische Konferenz zur

Mobilität im ländlichen Raum", die "PEP Partnership zur aktiven Mobilität" und

die European Corridors in Spanien 360: Atlantikkorridor und Mittelmeerkorridor ,

für die ein Investitionsvolumen von über EUR53,8 Milliarden vorgesehen ist.