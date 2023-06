Infortrend optimiert die Datensicherung durch neue Funktionen und verbessert zudem die Kompatibilität der Backup-Software mit EonStor GS-Speicherlösungen.

Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.c

om/de/home?utm_source=DE20230620&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230620PR&u

tm_content=home) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von

Speicherlösungen für Unternehmen, hat heute Erweiterungen seines EonStor GS

Unified Storage bekannt gegeben, die eine breite Palette von

Backup-Anforderungen erfüllen. Zusätzlich zu seiner bereits bestehenden

Unterstützung für Enterprise-Backup-Software bietet GS jetzt auch integrierte

Backup-Funktionen für Dateiserver, PCs und Cloud-Speicher.



EonStor GS ist redundant ausgelegt und gewährleistet minimale Ausfallzeiten und

Datenverluste, wodurch es wichtige Informationen schützt und so die

Geschäftskontinuität sichergestellt. Dies macht EonStor GS zu einer

zuverlässigen Speicherlösung, die sich ideal für Backup-Zwecke eignet.





Mit dem neu eingeführten integrierten Backup-Service ermöglicht GS jetzt einedirekte Sicherung von Dateiservern, PCs und Cloud-Plattformen. Somit sindUnternehmen in der Lage, Daten aus diesen Quellen ohne zusätzliche Software zusichern. Dies spart nicht nur Zeit und Aufwand, sondern senkt auch Kosten imZusammenhang mit der Beschaffung zusätzlicher Backup-Lösungen.Zusätzlich zu dem integrierten Backup-Service unterstützt EonStor GS auchführende Backup-Software für Unternehmen, darunter Veeam, Veritas und Commvault.Diese Kompatibilität ermöglicht es Unternehmen, ihre bevorzugten Backup-Lösungenfür einen effizienten Datenschutz einzusetzen. GS ist mit Veeam kompatibel undbietet durch die Unveränderbarkeit der Daten einen zusätzlichen Schutz vorRansomware-Angriffen.EonStor GS erfüllt mit seinem vielseitigen Produktsortiment unterschiedlicheBackup-Anforderungen: Als NVMe-All-Flash-Serie bietet beispielsweise GS U.2 einehohe Leistung für effiziente Online-Backups. Die HDD-Serie GS SAS - mitFormfaktoren von 12 bis 90 Einschüben - offeriert dagegen kosteneffizienteNearline-Backup-Optionen für Unternehmen mit sehr umfangreichenDatenspeicheranforderungen."Die erweiterten Backup-Funktionen von GS zeigen unser Engagement für umfassendeLösungen, die den sich entwickelnden Geschäftsanforderungen gerecht werden. Mitseinen vielseitigen Funktionen ermöglicht GS Unternehmen eine effiziente,zuverlässige und kostengünstige Datensicherung," so Frank Lee, LeitenderDirektor für Produktplanung bei Infortrend.Weitere Informationen zu EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20230620&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230620PR&utm_content=gs) und Backup-Speicherlösungen (https://www.infortrend.com/de/solutions/backup-restore?utm_source=DE20230620&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230620PR&utm_content=backupSolution)Verbinden Sie sich mit Infortrend auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/infortrend/)Kontaktieren Sie Infortrend, um eine Anfrage zu stellen (https://www.infortrend.com/global/partners/make-an-inquiry?fr=Media&utm_source=DE20230620&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230620PR&utm_content=inquiry)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerstleistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmensbasieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus aufQualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterhttp://www.infortrend.com/Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken vonInfortrend Technology, Inc.; andere Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligenInhaber.View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/infortrend-optimiert-die-datensicherung-durch-neue-funktionen-und-verbessert-zudem-die-kompatibilitat-der-backup-software-mit-eonstor-gs-speicherlosungen-301853874.htmlPressekontakt:Infortrend Technology,Inc.,Hannah Chen,E-Mail: hannah.chen@infortrend.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/113061/5538621OTS: Infortrend Technology