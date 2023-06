Armutszeugnis für Deutschland Wohneigentumsquote verharrt trotz langjährigem Immobilienboom europaweit auf zweitniedrigstem Niveau

Leinfelden-Echterdingen (ots) - Deutschland bei 41 Prozent gegenüber 82 Prozent

in Ungarn laut Remax-Europa-Wohnimmobilien-Trendreport / Europaschnitt bei 62

Prozent / Ost- und südeuropäische Länder weit vorn / Niedrige Eigentumsquote

schlecht für Gesellschaft / Erleichterung jetzt wichtiger denn je



Trotz des Immobilienbooms der letzten zwölf Jahre verharrt die deutsche

Wohneigentumsquote im europäischen Vergleich mit 41 Prozent auf dem

zweitniedrigsten Niveau. Nur die Schweizer haben eine noch geringere

Eigentumsquote (37 Prozent). Dies zeigt eine aktuelle Befragung des

Maklernetzwerkes Remax Germany unter 22 europäischen Ländern. Laut dem

Europa-Wohnimmobilien-Trendreport ist Spitzenreiter Ungarn mit einer

Eigentumsquote von 82 Prozent, gefolgt von Slowenien (75 Prozent) und Bulgarien

(73 Prozent). Samina Julevic, CEO von Remax Germany, fordert gemeinsam mit ihrem

Vorgänger Kurt Friedl seit langem eine höhere Eigentumsquote in Deutschland und

sieht in der niedrigen Quote eine potenzielle Gefahr: "Für den sozialen Frieden

innerhalb der Gesellschaft ist die niedrige Wohneigentumsquote alles andere als

gut". Durch verschiedene Maßnahmen ließe sich die Quote relativ einfach erhöhen.