Das Maximum aus jedem Sonnenstrahl herausholen / Huawei führt neue, intelligente PV-Produkte und -Lösungen ein und bleibt Branchenführer

München (ots) - Auf der Intersolar Europe 2023 in München stellte Guoguang Chen,

President of Smart PV & ESS Business bei Huawei Digital Power die

Smart-PV-Strategie und die neue Smart-PV-Marke "FusionSolar" vor. Darüber hinaus

wurden neue Smart-PV- & ESS-Produkte und -Lösungen präsentiert.



Drei wichtige strategische Ankündigungen





- Konzentration auf die Konvergenz von 4T-Technologien(Watt/Bit/Wärme/Batterie), Erhöhung der Forschungs- undEntwicklungsinvestitionen, kontinuierliche Innovation als Technologieführerund Beschleunigung der Entwicklung der Solarbranche- Zusammenarbeit mit Partnern, um hochwertige Industriestandards zu entwickelnund eine gesunde Entwicklung der Branche zu erwirken- Gemeinsam mit sechs globalen Ökosystem-Partnern Nachhaltigkeit und hochwertigeEntwicklungen in der Branche vorantreibenIn den vergangenen zehn Jahren hat Huawei durch die Integration digitalerTechnologie- und Leistungselektronik-Innovationen in seine Smart PV-Lösungen denÜbergang von kostengünstigen zu hochwertigen Anlagen vorangetrieben. Damit sindintelligente String-Wechselrichter zum globalen Mainstream geworden.In kommerziellen und industriellen Szenarien (C&I) übt Huawei einen bedeutendenEinfluss auf die Branche aus. Huawei fördert technologische Innovationen, umaktive Sicherheit zum Standard zu machen, Ökostrom in verschiedenen Branchen zuermöglichen, Kunden bei der Verwirklichung der unternehmerischen Nachhaltigkeitzu unterstützen und CO2-Emissionen zu verringern.Im privaten Bereich strebt Huawei in Zukunft durch das Vorantreiben derEntwicklung der Haushaltsenergie durch Komponenteninnovationen undtechnologische Upgrades eine Vorreiterrolle an. Durch die netzunabhängigeStromsicherung ermöglicht die intelligente Hausenergieplanung durch den KIEnergy Management Assistant (EMMA) und die zukünftige Vernetzung virtuellerKraftwerke (VPP) Energieunabhängigkeit und Autarkie für Haushalte.Umfassende Aufwertung der Marke FusionSolarMit der Vorstellung der Marke "FusionSolar" positioniert sich Huawei alsInnovationsführer im PV-Bereich. Die Marke vereint die innovativen Fähigkeitenvon Digitaltechnik und Leistungselektronik, integriert die Fähigkeiten derIndustriekette und Intelligenz, bietet sichere und stabile Produkte und strebtdanach, ein ultimatives Benutzererlebnis zu bieten. Ziel ist es, mitIndustriepartnern zusammenzuarbeiten, um ein offenes und für alle Seitengewinnbringendes Ökosystem aufzubauen, Photovoltaik zur wichtigstenEnergiequelle zu machen und Ökostrom zu ermöglichen, der Tausenden von