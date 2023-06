Reflex Advanced Materials schließt TDEM-Helikopteruntersuchung in Konzessionsgebiet Ruby Graphite ab

20. Juni 2023 – Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / – Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX), (OTCQB: RFLXF), (FWB: HF2) („Reflex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer TDEM- und magnetischen Helikopteruntersuchung in seinem Konzessionsgebiet Ruby Graphite (das „Projekt“) im US-Bundesstaat Montana bekannt zu geben. Die TDEM-Untersuchung wurde mit einem Helikopter von Prospectair durchgeführt, einem branchenführenden Unternehmen für technologische Innovationen hinsichtlich der Kartierung, Interpretation und Analyse von geophysikalischen Flugvermessungen. Die Untersuchung wurde durchgeführt, um potenzielle Graphitmineralisierungsziele zu identifizieren und wertvolle geophysikalische Daten zu gewinnen, um das Verständnis des Unternehmens für die geologischen Merkmale des Projekts weiter zu verbessern.

Elektromagnetische Zeitbereichs- (TDEM)-Untersuchungen sind für ihre Effektivität bei der Beschreibung leitfähiger Mineralisierungen, wie etwa Graphitlagerstätten, sowie bei der Kartierung von Leitfähigkeitsschwankungen im Untergrund des Projekts bekannt. Diese hochauflösende elektromagnetische Untersuchung deckte das gesamte Konzessionsgebiet ab und lieferte eine umfassende und detaillierte Bewertung der potenziellen mineralisierten Zonen. Die Untersuchung wurde mit Querlinien durchgeführt, die auf N00° ausgerichtet waren, um den vorherrschenden magnetischen/geologischen Streichen mit einem Linienabstand von 50 m korrekt zu kartieren. Die Kontrolllinien wurden senkrecht zu den Querlinien und in einem Abstand von 500 m geflogen. Die gesamte untersuchte Strecke belief sich auf 1.051 Linienkilometer.

Das helikoptergestützte „ProspecTEM“-System von Prospectair nutzt einen elektromagnetischen Transienten- oder Zeitbereichssender, der Wechselstrom durch ein isoliertes elektrisches Spulensystem mit einem Durchmesser von 5,6 m leitet. Das Schleppseil besteht aus einem Kevlar-Seil und mehrfach gepaarten abgeschirmten Kabeln. Das System weist einen 4-kW-Generator und einen großen Kondensator zur Übertragung von 2,75-ms-Halbsinus-Wechselstromimpulsen mit dazwischenliegenden 13,916-ms-Auszeiten und 60 Impulsen pro Sekunde auf. Es handelt sich um ein leistungsstarkes, leichtgewichtiges System, das für kleinere Helikopter geeignet und leicht zu manövrieren ist, wodurch das System so nahe und so sicher wie möglich am Boden geflogen werden kann und eine maximale Datenauflösung gewährleistet. Zur Optimierung der ProspecTEM-Daten wurden moderne Signalverarbeitungstechniken und ein vollständiges Verarbeitungspaket intern bei Prospectair entwickelt.