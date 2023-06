Brauereien weiter unter hohem Kostendruck / Inflation und schwaches Konsumklima setzen der Branche zu (FOTO)

Aus Sicht der Brauwirtschaft dringend notwendige Preiserhöhungen konnten nurteilweise umgesetzt werden, dies wird auch bei einem Blick in die Statistikdeutlich: Die Erzeugerpreise, also die Preise, zu denen die Brauereien ihr Bierin Deutschland an Handel oder Gastronomie abgeben, haben sich nach Angaben desStatistischen Bundesamts seit April 2022 lediglich um 7,3 Prozent erhöht. ZumVergleich: Die Erzeugerpreise über alle Nahrungsmittel und Getränke hinwegerhöhten sich im selben Zeitraum um 12,9 Prozent.Vor diesem Hintergrund reagiert der Branchenverband mit Unverständnis aufVerlautbarungen einzelner Handelskonzerne, die gegenüber Lieferanten behaupten,die Kosten für Rohstoffe in der Lebensmittelproduktion seien mittlerweile starkgesunken. "Wie nahezu alle Hersteller von Lebensmitteln und Getränken sehen sichdie Brauereien durch anhaltend hohe und steigende Kosten weiterhin massivenBelastungen ausgesetzt", so Eichele. "Niemand dürfte überrascht sein, dass auchwir in dieser schwierigen Situation partnerschaftliches Verhalten einfordern."Nach Einschätzung des Brauer-Bundes wird es noch Jahre dauern, bis die Branchemit Blick auf Kostendruck und Konjunktur auf eine Erholung hoffen kann, zumaldie geopolitischen Risiken für die Wirtschaft in letzter Zeit eher noch größergeworden sind. Steigende Preise und Zinsen als Folge der Inflation und dasaktuell schwache Konsumklima - der bis April 2023 aufgelaufene Bierabsatz imInland liegt um 4,7 Prozent unter dem Wert des Vorjahrs - hätten die Problematikfür die Unternehmen zusätzlich verschärft.Pressekontakt:Nina GöllingerPressesprecherinDie deutschen BrauerTel.: 030/209167-16E-Mail: mailto:goellinger@brauer-bund.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/14818/5538663OTS: Deutscher Brauer-Bund e.V.