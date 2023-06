Das nächste Warnsignal: Gewinnwarnung belastet Lanxess, BASF und Co.

Eine Gewinnwarnung von Lanxess hat die Stimmung in der europäischen Chemiebranche belastet. Die Aktien des Spezialchemiekonzerns verzeichneten starke Verluste und zogen andere Unternehmen der Branche mit nach unten. Die schwache Nachfrage zu Jahresbeginn und der fortgesetzte Lagerabbau bei Kunden erschweren nicht nur Lanxess, sondern auch anderen Chemieunternehmen die Geschäftsentwicklung.

Laut einer Analyse von JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi werden in zyklischen Endmärkten in der Europäischen Union seit den letzten vier Quartalen umfangreiche Lagerbestandsabbauten beobachtet, verbunden mit einem Rückgang der Nachfrage in einigen wichtigen Endmärkten.