Ist der digitale Euro schon in drei Jahren Realität?

Kunden könnten ein "Wallet" direkt bei der Zentralbank führen und mit dem digitalen Euro zahlen. Das neue Geld soll laut Vorstellungen der EZB vor allem schnell, einfach und sicher sein. Die Notenbank betont immer wieder, dass die neue Digitalwährung nicht – wie in vielen Diskussionen zum Thema behauptet wird – das Bargeld ersetzen soll. Genau mit diesem Vorurteil müssten die Währungshüter jetzt aufräumen, damit der digitale Euro ein Erfolg werden kann, meint DZ-Bank Analyst Sören Hettler in einer neuen Analyse.

Die Bevölkerung soll das digitale Zentralbankgeld in ähnlicher Weise nutzen können wie Bargeld – nur eben in virtueller Form. Der D-Euro wäre als „Retail CBDC “ (Central Bank Digital Currency, englisch für digitales Zentralbankgeld) durch die EZB garantiert und dadurch genauso sicher wie Bargeld.

Wie Fabio Panetta, Vorstandsmitglied der Europäischen Zentralbank, kürzlich noch einmal betonte, könnte der digitale Euro schon in "drei oder vier Jahren" Realität sein.

"Zwar ist der offizielle Beschluss zur Einführung noch nicht gefällt und es fehlen rechtliche Rahmenbedingungen. Einige Details zeichnen sich jedoch mittlerweile ab", so Hettler. "So soll der digitale Euro ein risikoloses Zahlungsmittel darstellen, das für die Bürgerinnen und Bürger des Euroraums kostenlos, komfortabel und bis in die letzte Ecke des Währungsgebiets sowohl online als auch offline einsetzbar ist. Ein derartiges Angebot könnte in den Augen vieler Menschen attraktiv erscheinen und genutzt werden."

Schnelligkeit und Bequemlichkeit haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass das Bargeld an Bedeutung verloren hat. "Lag der Anteil der Bargeldtransaktionen beim Einkaufen im Euroraum im Jahr 2016 noch bei knapp 80 Prozent, fiel dieser Wert im vergangenen Jahr unter 60 Prozent", schreibt DZ-Bank Analyst Hettler (siehe Grafik). "Stattdessen haben Kartenzahlungen und mobile Anwendungen an Bedeutung gewonnen. Gemessen am Wert der Transaktionen hat die Karte das Bargeld als Zahlungsmittel im Jahr 2022 sogar erstmals überholt mit 46 Prozent zu 42 Prozent."

Für die Zentralbank sei der Bedeutungsverlust des Bargelds Grund genug, eine Alternative anzubieten. Auch wenn vorhandene digitale Zahlungssysteme bereits vorhanden sind. "Für die Projektverantwortlichen ist klar: Der Euroraum braucht ein risikoloses Zahlungsmittel, das kostenlos, komfortabel und überall im gesamten Währungsgebiet sowohl an der Ladenkasse und im E-Commerce als auch bei Übertragungen von Person zu Person eingesetzt werden kann", so Hettler. "Das Bargeld kann diese Aufgabe im digitalen Zeitalter nicht mehr ausreichend wahrnehmen und muss daher durch einen ebenfalls von der Zentralbank herausgegebenen digitalen Euro ergänzt werden, so der Ausgangspunkt für die Herangehensweise der Währungshüter."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion