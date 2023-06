DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Inditex auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 30,00 auf 35,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der weltgrößte Modekonzern profitiere von fast einem Jahrzehnt strategischer Investitionen, die zu einem beständigen Umsatzwachstum und dem Vorteil einer operativen Hebelwirkung geführt hätten, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern sei es angemessen, für die Spanier ein höheres Maß an struktureller Outperformance im Vergleich zur Branche einzupreisen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 06:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 34,00EUR gehandelt.