Reimann zu Krankenhaus-Protest Wir sehen keine Anzeichen für Insolvenzwelle

Berlin (ots) - Zum bundesweiten Protesttag "Alarmstufe rot - Krankenhäuser in

Not" der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) erklärt die

Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann:



"Wir brauchen einen aktiv gesteuerten Transformationsprozess und eine

qualitätsorientierte Veränderung der Krankenhaus-Landschaft. So sieht es

inzwischen offenbar auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft - jedenfalls

deuten die jüngsten Interview-Äußerungen des DKG-Präsidenten darauf hin. Einen

kalten Strukturwandel im Krankenhausbereich und ein massenhaftes Kliniksterben,

wie es die DKG gleichzeitig an die Wand malt, will niemand. Allerdings sehen wir

aktuell auch keine Insolvenzwelle. Die Politik hat in den letzten drei Jahren

mit Corona- und Energiehilfen von rund 24 Milliarden Euro bereits sehr viel

getan, um die Kliniken finanziell zu unterstützen. Auch die GKV-Ausgaben im

Krankenhausbereich sind im gleichen Zeitraum von 80,9 Milliarden Euro im Jahr

2019 auf 87,4 Milliarden Euro 2022 gewachsen.