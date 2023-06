Hongkongs Börse führt dualen Aktienhandel ein – was das für den Markt bedeutet

Die Hongkonger Börse hat am gestrigen Montag den so genannten dualen Aktienhandel in HKD/RMB eingeführt. Anleger sollen so die Möglichkeit haben, Aktien in beiden Währungen, also in Hongkong-Dollar (der lokalen Währung der Stadt) als auch in Renminbi Yuan, zu handeln.

Durch die Minimierung des Wechselkursrisikos sollen mehr Käufer angelockt und der wachsende Status des Renminbi Yuan als internationale Währung gefestigt werden. Der Kapitalzufluss könnte der nächste Katalysator für Hongkonger Aktien sein.

"Als Anleger möchten wir nicht, dass unsere Portfolios Wechselkursrisiken ausgesetzt sind", zitiert Bloomberg Ding Wenjie, Anlagestratege bei China Asset Management, einem der größten Fondshäuser des Landes. "Chinesische Anleger werden einen Anreiz haben, in Renminbi Yuan notierte Aktien in Hongkong zu kaufen, um diese Risiken loszuwerden. In gewissem Maße wird dies mehr Investoren anziehen und den Umsatz auf dem Hongkonger Markt ankurbeln."

Die Präsenz von Anlegern vom Festland und ihre Umsätze auf den Handelsplattformen machen laut Bloomberg mehr als 26 Prozent des Tagesumsatzes in Hongkong aus. Am Montag gehörten China Mobile, BOC Hong Kong Holdings und Tencent zu den nach Umsatz am aktivsten gehandelten Aktien am Renminbi Yuan-Schalter. In einem Interview mit CNBC kommentierte Nicolas Aguzin, CEO der Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx), dass die Möglichkeit, "sofortige Transaktionen in Renminbi" durchzuführen, für Kleinanleger auf dem Festland einen "großen Unterschied" bedeuten würde. Und: Der HKEx würde "die Internationalisierung des Renminbi weiter unterstützen".

Der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz in Hongkong ist in diesem Jahr auf 116 Milliarden Hongkong-Dollar gefallen, den niedrigsten Stand seit 2019. Anleger haben sich aus Hongkong-Aktien zurückgezogen, da das chinesische Wirtschaftswachstum an Schwung verlor und geopolitische Risiken die Stimmung trübten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion