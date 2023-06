BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens von 145 auf 161 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Nicholas Green hob seine operativen Ergebnisschätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an und berücksichtigte auch eine gesunkene Aktienanzahl. Letztlich sollten die Anleger sollten allerdings abwarten, bis das Risiko einer Korrektur des Auftragseingangs sich verringert habe./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 05:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 20:54 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 162,7EUR gehandelt.