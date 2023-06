S&P 500 - Verlaufshoch erreicht?

Daran hat sich nichts geändert. Der S&P 500 ist stark überkauft, neue Long-Positionen bieten sich nicht mehr an und bestehende Long-Positionen sollten eng abgesichert werden. Eine Short-Position wurde bereits eröffnet und befindet sich im Rennen.

Zuvor hieß es im Insight: "Der S&P 500 sollte vor einem Rücklauf stehen und den 10er-EMA im Wochenchart im Bereich von 4.200 Punkten anlaufen. In diesem Bereich könnte sich der S&P 500 dann zunächst fangen und erneut zulegen. Langfristig ist im S&P 500 mit weiter steigenden Kursen zu rechnen, solange die Ichimoku-Wolke verteidigt werden kann."

Zu beachten ist weiterhin der Fear&Greed-Index von CNN Business, der aktuell im Quantil Extreme Greed notiert. Hier müssen erst wieder die unteren Quantile angelaufen werden, damit die Überkauftheit abgebaut wird. Am Vortag blieben die US-Börsen aufgrund eines Feiertags geschlossen. Nach dem langen Wochenende in den USA eröffnen die Börsen wieder am heutigen Dienstag.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 4.400/4.450 Punkte eröffnet. Stopp 4.500 Punkte. Kursziel 4.200 Punkte.

S&P-500-Index (Wochenchart in Punkten): Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DW7DMH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,63 - 9,64 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.354,89 Punkte Basiswert: S&P500 KO-Schwelle: 3.354,89 Punkte akt. Kurs Basiswert: 4.410,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,19 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DV895V Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,97 - 3,99 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.835,57 Punkte Basiswert: S&P500 KO-Schwelle: 4.835,57 Punkte akt. Kurs Basiswert: 4.430,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 4.200,00 Punkte Hebel: 10,10 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

