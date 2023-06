Dieser Prozess ist in aller Regel ein wichtiger Kanal der geldpolitischen Transmission - ein Prozess der in der Eurozone (und andernorts) aktuell allerdings mindestens gestört" zu sein scheint.

12.06.2023 - Läuft alles normal", wirkt straffere Geldpolitik, indem das Wachstum der volkswirtschaftlichen Gesamtnachfrage gedämpft wird. Höhere Zinsen bedeuten, unter anderem, höhere Kosten für Unternehmen, die in der Folge tendenziell gezwungen sind, anderweitig Kosten zu reduzieren. Oftmals geschieht dies über die Freisetzung von Arbeitskräften, die dann über ein geringeres Einkommen verfügen und entsprechend weniger konsumieren. Jene Arbeitskräfte, die ihren Job behalten, verfügen gleichzeitig über eine geringere Lohnverhandlungsmacht, was tendenziell deren Kaufkraft und somit letztlich ebenfalls die volkswirtschaftliche Nachfrage reduziert.

Denn trotz einer schwächelnden Konjunktur erweisen sich die Arbeitsmärkte im Nachgang an die Krisen der letzten Jahre als ungewöhnlich robust. Die Reduktion der volkswirtschaftlichen Nachfrage über den „Transmissionskanal Arbeitsmarkt" funktioniert nicht wie gewohnt, weil die Unternehmen angesichts des Fachkräftemangels trotz steigender Löhne und sinkender Margen stark an den Arbeitskräften festhalten, die bei ihnen in Lohn und liegen. Brot stehen. Frei nach dem Motto: Wer weiß, ob ich als Unternehmensführung nach einer Entlassung jemals wieder jemanden finde, der bei einer wieder anziehenden Konjunktur wieder an Bord kommt. Der private Konsum und die Stimmung unter den Verbrauchern ist aktuell nicht überbordend - aber sie ist deutlich besser als es das hohe Zinsniveau vermuten ließe.

Vordergründig ist dies natürlich vor allem aus individueller Sicht erfreulich. Für die EZB ist es allerdings durchaus ein großes Problem. Für Notenbanker ist schwer abzuschätzen, ob der Fachkräftemangel und die damit verbundenen robusten Arbeitsmärkte den Transmissionsprozess lediglich verlangsamen, oder ob Teile des Prozesses sogar ganz zum Erliegen gekommen sind.

Analysen der EZB deuten darauf hin, dass die geldpolitische Transmission voranschreitet und dass die Auswirkungen der strafferen Geldpolitik auf die Inflation im Jahr 2024 ihren Höhepunkt erreichen werden. Eine Schätzung mit durchaus erhöhter Unsicherheit. Unter dem Strich bedeutet der Arbeitskräftemangel ohne Frage, dass eine Zentralbank die Zinsen stärker anheben muss, um den gleichen gewünschten" negativen Effekt auf die volkswirtschaftliche Nachfrage zu erzielen als ohne diesen Arbeitskräftemangel. Bei der Beobachtung der Inflation sollte der Fokus somit ganz klar weiter auf der Entwicklung der Arbeitsmärkte, der Löhne und somit vor allem auf der Dienstleistungsinflation