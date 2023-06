Wirtschaft Mehrheit versteht Kompromiss zu Heizungsgesetz nicht

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Einer Mehrheit der Deutschen ist unklar, was die Beschlüsse zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) für die eigene Heizung künftig bedeuten. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das sogenannte "Trendbarometer" von RTL und ntv gaben das 65 Prozent der Befragten an.